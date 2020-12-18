  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    زيادة الغرامات المالية لمخالفة النظام المنافي للوباء والحجر الصحي

    ١٨.١٢.٢٠٢٠ [١٦:١٢]

    باكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

    بحث المجلس الوطني في جلستها العامة اليوم تعديلات في قانون المخالفات الإدارية.

    أفادت أذرتاج أن مشاريع تعديلات تنص على زيادة الغرامات المالية لمخالفة النظام المنافي للوباء وانظمة الوقاية الصحية والحجر الصحي من 200 مانات الى 400 مانات للأشخاص الطبيعية ومن 4000 مانات الى 10 مانات للأشخاص المسؤولين والموظفين أو الحبس بالسجن إداريا لمدة لا تتجاوز عن مدة شهر نظرا لشخصية مخالف حسب حالات المخالفة ومن 5000 مانات الى 11000 مانات للأشخاص الاعتبارية.

    واعتمد النواب على التعديلات بعد التصويت.

    AZERTAG.AZ :زيادة الغرامات المالية لمخالفة النظام المنافي للوباء والحجر الصحي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٢٣]
    تعويض أضرار الأهالي المدنيين جراء الحرب دليل على الرعاية العالية لدولة أذربيجان بمواطنيها
    ١٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٢]
    عدد سكان أذربيجان يبلغ 10 ملايين و121 ألف و809 نسمة
    ١٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
    مدنيان و12 عسكريا اذربيجانيا عادوا الى الوطن من الاسر في ارمينيا
    ١٤.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:١٤]
    مقتل شخص وجرح آخريْن في انفجار لغم أرضي في قرية محررة في محافظة اغدام
    زيادة الغرامات المالية لمخالفة النظام المنافي للوباء والحجر الصحي