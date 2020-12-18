زيادة الغرامات المالية لمخالفة النظام المنافي للوباء والحجر الصحي

باكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

بحث المجلس الوطني في جلستها العامة اليوم تعديلات في قانون المخالفات الإدارية.

أفادت أذرتاج أن مشاريع تعديلات تنص على زيادة الغرامات المالية لمخالفة النظام المنافي للوباء وانظمة الوقاية الصحية والحجر الصحي من 200 مانات الى 400 مانات للأشخاص الطبيعية ومن 4000 مانات الى 10 مانات للأشخاص المسؤولين والموظفين أو الحبس بالسجن إداريا لمدة لا تتجاوز عن مدة شهر نظرا لشخصية مخالف حسب حالات المخالفة ومن 5000 مانات الى 11000 مانات للأشخاص الاعتبارية.

واعتمد النواب على التعديلات بعد التصويت.