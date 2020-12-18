الرئيس يستقبل مدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي

باكو، 18 ديسمبر ، أذرتاج

استقبل الرئيس إلهام علييف في 18 ديسمبر اليوم مدير جهاز الأمن للاتحاد الروسي ألكساندر بورتنيكوف.

أفادت أذرتاج أن مدير جهاز الأمن للاتحاد الروسي ألكساندر بورتنيكوف نقل تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى رئيس الدولة.

وجرت في اللقاء مناقشة الاوضاع الراهنة في المنطقة وحل النزاع وتنفيذ بنود البيان الثلاثي وقيل إن الاوضاع مستقرة.

ونوقشت خلال المباحثة مسائل التعاون في مجال الأمن بين أذربيجان وروسيا.

وعبر الرئيس إلهام علييف عن الامتنان من تحيات رئيس دولة روسيا فيما طلب بنقل تحياته هو الى الرئيس الروسي ايضا.