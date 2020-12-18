المسابقة الافتراضية على مستوى الجمهورية: تاريخ موسيقى قره باغ - فن عزف العاشيق

باكو، 18 ديسمبر، أذرتاج

يواصل مركز الجمهورية لتنمية الأطفال والشباب لوزارة التعليم المسابقة الافتراضية على مستوى الجمهورية بعنوان "تاريخ الموسيقى في كاراباخ - فن العاشيق".

وأخبرت الوزارة أذرتاج أن الهدف الرئيسي من المسابقة هو ترويج فن العاشيق في قره باغ الذي يمتاز بقدمه في تاريخنا الموسيقي وتحديد الشباب الموهوبين ورفع مستواهم المهني تعريفه في العالم ودراسة الألحان الشعبية القديمة والحديثة والحفاظ عليها وتوفير الدعم لإحياء هذه الأعمال في أنحاء البلاد.

تجري المسابقة في 3 فئات عمرية (9-11 سنة و12-14 سنة و15-17 سنة) و3 ترشيحات (ألحان أشوغ ذات طبيعة مختلفة عائدة إلى قره باغ و"تجميل"و"مخمس"). من الممكن أيضاً للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً الانضمام إلى المسابقة. يمكنكم المشاركة في المسابقة بترشيح واحد فقط وإرسال مقطع فيديو يتكون من عرض واحد في ذلك الترشيح. يجب ألا تتجاوز مدة الفيديو 3 دقائق.

على الراغبين في المشاركة في المسابقة إرسال معلومات عن أنفسهم (الاسم واسم العائلة وتاريخ الميلاد والمؤسسة التعليمية والبلد والمدينة والعنوان ورقم الاتصال والترشيح واسم الأغنية) مع الفيديو إلى عنوان البريد الإلكتروني [email protected] بحلول 30 ديسمبر. يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام (012) 492-57-67 و(055) 518-00-94 (WhatsApp).

سيعلن عن الفائزين في مارس 2021. سيتم منحهم دبلومات وهدايا قيمة ويحصل جميع المشاركين على شهادات.