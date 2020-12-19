وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية أحمدآوار لمحافظة أغدام (فيديو)
AzerTAg.az
١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٠٤]
باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية أحمدآوار لمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16083759315893764478.mp4
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