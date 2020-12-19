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    أذربيجان: تسجيل 3705 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4210 حالة شفاء ووفاة 42 شخصا

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]

    باكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    أصيب 3705 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 4210 شخص من هذا المرض وتوفي 42 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 199 ألف و127 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 135 ألف و462 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2175 مريض ويستمر علاج 61490 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و49 ألفا و239 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 17931 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 3705 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4210 حالة شفاء ووفاة 42 شخصا
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