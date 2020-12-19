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    سياسة


    استمرار حركة النقل بين روسيا وأذربيجان بالكامل

    ١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٤]

    موسكو، 19 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بالإضافة إلى المعلومات التي نشرتها السفارة الأذربيجانية في موسكو حول الإغلاق المؤقت للحدود البرية بين روسيا وأذربيجان في 18 ديسمبر نعلن أن حركة النقل بين البلدين تستمر بشكل كامل ودائم.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة ان الحدود البرية بين البلدين مغلقة فقط لعبور المشاة بسبب الوضع الوبائي.

    وفي هذا الصدد ناشدت السفارة المواطنين الامتناع عن السفر إلى جمهورية داغستان لعبور الحدود الروسية الاذربيجانية.

    AZERTAG.AZ : استمرار حركة النقل بين روسيا وأذربيجان بالكامل
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