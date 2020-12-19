في الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لليونسكو تلقى الاستفزاز الارميني رداً مناسبا

باريس، 19 ديسمبر، أذرتاج

تلقى الاستفزاز من قبل البعثة الدائمة لأرمينيا في الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الدولية المعنية بالتراث الثقافي غير المادي لليونسكو رداً متسقاً.

تفيد أذرتاج أن الممثل الدائم لأرمينيا لدى اليونسكو عارض ترشيح "فن المنمنمات" الذي رشحته أذربيجان وإيران وأوزبكستان وتركيا والذي تم إدراجه في القائمة التمثيلية لليونسكو وحاول بهذا تسييس اللجنة خلال الدورة الخامسة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي.

أشار مستشار البعثة الدائمة لأذربيجان لدى اليونسكو أياز غوجاييف رداً على الجانب الأرمني إلى أن فن المنمنمات موجود في قره باغ منذ القرن الثالث عشر وأن سكان قره باغ الذين نزحوا من أراضيهم الأصلية بسبب الاحتلال الأرميني يواصلون الحفاظ على هذا الفن على الرغم من كل الصعوبات. وشدد على أن فن المنمنمات هو فن تقليدي لقره باغ وأعرب عن أسفه لاستمرار أرمينيا في هذا الموقف الاستفزازي. وقال "للأسف، اللجنة تواجه مرة أخرى وضعاً تدخل أرمينيا فيه في الشئون الداخلية لأذربيجان، كذلك الدول المشاركة التي وحدت جهودها لتقديم الترشيح المشترك ومحاولة منها لتسييس اللجنة".

فيما يتعلق بتسمية قره باغ في ملف ترشيح "فن المنمنمات"، تجدر الإشارة إلى أن ممثلي المجتمعات الأذربيجانية ومدارس فن المنمنمات في باكو وقره باغ وشماخي وكنجه تشكل 4 مستويات من فن المنمنمات في بلدنا.

تطور فن المنمنمات في قره باغ في القرن الثالث عشر ولعب دوراً رئيسياً في تطوير التعبير عن الفن التقليدي والرسم على الجدران والحرف اليدوية في قره باغ ومناطق أخرى من أذربيجان منذ ذلك الحين. كان لاحتلال قره باغ والمناطق السبع المحيطة بها من قبل أرمينيا في أوائل التسعينيات تأثير خطير على وجود فن المنمنمات في قره باغ. ومع ذلك، فقد تم إبقاء هذا الفن على قيد الحياة والحفاظ عليه من قبل الفنانين المنفردين خارج قره باغ، وكذلك من قبل النازحين الذين طردوا من أراضيهم الأصلية نتيجة للاحتلال. يواصل الفنانون تقاليد مدرسة قره باغ لفن المنمنمات، بالإضافة إلى ممثلين آخرين لهذا الفن برسم منمنمات تعكس الماضي والحاضر. تعيش مدرسة قره باغ لفن المنمنمات في أذربيجان كجزء من تراث المجتمع، ولا يحق لأحد أن يحرمها من الإبداع والثقافة التي تنتمي إليها وهي خارج الأديان والمجموعات العرقية.

نأمل أن يعود الفنانون قريباً إلى قره باغ، وكذلك إلى شوشا المحررة حديثاً". "ستفكر السلطات الأرمينية فيما يجب القيام به لتعزيز الحوار بين الثقافات والسلام والتعايش الودي بين المجتمعات والثقافات في المنطقة بدلاً من تقديم مطالبات إقليمية ضد البلدان المجاورة وإحداث صراع يقسم شعوب المنطقة".