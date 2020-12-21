أذربيجان: تسجيل 1505 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3028 حالة شفاء ووفاة 43 شخصا

باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

أصيب 1505 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 3028 شخص من هذا المرض وتوفي 43 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 203 ألف و593 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 142 ألف و807 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2253 مريض ويستمر علاج 58533 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و73 ألفا و137 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 9383 فحص طبي.