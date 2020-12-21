حجم مكثفات النفط المستخرجة من حقلي "أذري – جيراق – قوناشلي" و"شاه دنيز"
AzerTAg.az
٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠٤]
باكو، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تم إنتاج 552 مليون طن من النفط (بما في ذلك المكثفات) منذ تشغيل حقلي "أذري – جيراق - قوناشلي" و"شاه دنيز" في 1 ديسمبر من هذا العام.
وأفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة انه تم استخراج 551.3 مليون طن من المكثفات حتى 1 ديسمبر.
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