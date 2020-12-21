أذربيجان تصدر الطاقة الكهربائية بقيمة 29.5 مليون دولار إلى جورجيا خلال العام الجاري

تبيليسي، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

استوردت جورجيا خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الحالي من أذربيجان الطاقة الكهربائية بقيمة 29.5 مليون دولار.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة المشغلة التجارية لنظام الطاقة الكهربائية في جورجيا أن هذا المؤشر انخفض بنسبة 34.7 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام السابق.

خفضت جورجيا من استيراد الطاقة الكهربائية من أذربيجان قدر مليار و270.9 مليون كيلو واط ساعي.

وقدمت جورجيا 575 مليون كيلووات / ساعة من الكهرباء من أذربيجان. وشكل هذا الحجم 45.25 في المائة من إجمالي واردات الكهرباء في جورجيا.