  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر الطاقة الكهربائية بقيمة 29.5 مليون دولار إلى جورجيا خلال العام الجاري

    ٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٩]

    تبيليسي، 21 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استوردت جورجيا خلال أشهر يناير – نوفمبر للعام الحالي من أذربيجان الطاقة الكهربائية بقيمة 29.5 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن شركة المشغلة التجارية لنظام الطاقة الكهربائية في جورجيا أن هذا المؤشر انخفض بنسبة 34.7 في المائة قياسا إلى الفترة ذاتها من العام السابق.

    خفضت جورجيا من استيراد الطاقة الكهربائية من أذربيجان قدر مليار و270.9 مليون كيلو واط ساعي.

    وقدمت جورجيا 575 مليون كيلووات / ساعة من الكهرباء من أذربيجان. وشكل هذا الحجم 45.25 في المائة من إجمالي واردات الكهرباء في جورجيا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تصدر الطاقة الكهربائية بقيمة 29.5 مليون دولار إلى جورجيا خلال العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٤]
    إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات طاقة الرياح
    ١٧.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
    زيادة الإنتاج في قطاعات الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 8 في المائة
    ١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]
    مدينة شوشا ستزود بالطاقة الكهربائية المستدامة في اقصر وقت
    ١٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٣٣]
    إنتاج 23.4 مليار كيلو واط ساعي من الطاقة الكهربائية
    أذربيجان تصدر الطاقة الكهربائية بقيمة 29.5 مليون دولار إلى جورجيا خلال العام الجاري