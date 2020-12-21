قبول طلبات في اطار برنامج الدولة لاستقطاب المتميزين للابتعاث الخارجي للدكتوراه

باكو، 21 ديسمبر، أذرتاج

يستمر قبول طلبات لابتعاث الدارسين لمرحلة الدكتوراة في مؤسسات التعليم العالي الخارجي البارز في إطار برنامج الدولة لزيادة التنافسية الدولية لنظام التعليم العالي في جمهورية اذربيجان لاعوام 2019-2023.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان قبول المستندات سيستمر حتى الساعة 23:59 في 25 ديسمبر.

البرنامج مخصص للمرشحين (المرشحات) الراغبين في قبول الدكتوراة والدارسين حاليا في المجالات المحددة. يتم تمويل نفقات التعليم من قبل مجموعة ادارة برنامج الدولة.

يمكن التعرف على معلومات اخرى وشروط في الاعلان المنشور في موقع الوزارة على شبكة الانترنت. وللمعلومات الإضافية يمكن التراسل عبر بريد [email protected].