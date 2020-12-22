أذربيجان: تسجيل 2284 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4392 حالة شفاء ووفاة 41 شخصا

باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

أصيب 2284 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 4392 شخص من هذا المرض وتوفي 41 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 205 ألف و877 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 147 ألف و199 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2294 مريض ويستمر علاج 56384 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و88 ألفا و358 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 15221 فحص طبي.