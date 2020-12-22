وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية بالياند لمحافظة جبرائيل (فيديو)
AzerTAg.az
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية بالياند لمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1608634596155727211.mp4
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢١]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٤:١٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٢٢]
٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٠]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٧]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٩]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٣]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٣]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٢:١١]
٢١.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
١٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤٥]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٥٣]
١٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]
١٧.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٣]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٥]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٢٤]
١٦.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥]
٢٥.١١.٢٠٢٠ [٢١:١٧]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٣]
٢١.١٢.٢٠٢٠ [١٨:١٦]
١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٤٠]
١٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٣١]
١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤١]
١٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٠٦]
١٨.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥٦]
١٧.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٥٣]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٤١]
٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٣]
١٩.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٠]
١٨.١٢.٢٠٢٠ [٢١:٠٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك