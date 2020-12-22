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    مقطع فيديو لقرية زوغالبولاق بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢١]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الاول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية زوغالبولاق بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/1608641668582225694.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية زوغالبولاق بمحافظة خوجاوند المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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