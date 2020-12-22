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    سياسة


    بحث مسائل التعاون بين منظمة الامن والتعاون الاوروبي واذربيجان

    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:٠٩]

    باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج

    جرى في 22 ديسمبر لقاء عبر الاتصال المرئي بين وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف ووزيرة الخارجية السويدية آن لينده.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية ان الطرفين ناقشا في اللقاء آخر تطورات الاوضاع في المنطقة ومسائل تنفيذ البيان الثلاثي الموقع بتاريخ 10 نوفمبر.

    ناقش الوزيران مسائل التعاون بين أذربيجان ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي التي سترأسها حاليا السويد عام 2021.

    كما تبادل الوزيران وجهات النظر حول تعزيز علاقات التعاون الثنائي والمواضيع الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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