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    مقطع فيديو لقرية سيدلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٥‎٠]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الاول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية سيدلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16087092045317533236.mp4

     

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية سيدلي بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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