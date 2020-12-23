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    تسجيل 29 ألفا و580 عقد زواج خلال 10 أشهر

    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٣:٤٦]

    باكو، 22 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    وسجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال أشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري 29 ألفا و580 عقد زواج و12 ألفا و347 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 3.5 عقود زواج و1.5 طلاق.

    وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 1396 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 495 شخص إلى البلد.

     

    AZERTAG.AZ :تسجيل 29 ألفا و580 عقد زواج خلال 10 أشهر
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    تسجيل 29 ألفا و580 عقد زواج خلال 10 أشهر