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    علم وتعليم


    كلية "هرتي" الألمانية للادارة تعلن منحة دراسية لعامي 2021-2022

    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]

    باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    أعلنت كلية "هرتي" الألمانية منحة دراسية للعام الدراسي 2021-2022.

    افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة المنحة الدراسية للحصول على درجة الدكتورة 3 سنوات. سيكون التعليم باللغة الانجليزية. يستمر قبول الطلبات حتى 31 يناير عام 2021.

    يمكن التعرف على معلومات اضافية متعلقة ببرنامج المنحة في الاعلان.

     

    AZERTAG.AZ :كلية "هرتي" الألمانية للادارة تعلن منحة دراسية لعامي 2021-2022
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