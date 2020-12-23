كلية "هرتي" الألمانية للادارة تعلن منحة دراسية لعامي 2021-2022

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

أعلنت كلية "هرتي" الألمانية منحة دراسية للعام الدراسي 2021-2022.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة التعليم ان مدة المنحة الدراسية للحصول على درجة الدكتورة 3 سنوات. سيكون التعليم باللغة الانجليزية. يستمر قبول الطلبات حتى 31 يناير عام 2021.

يمكن التعرف على معلومات اضافية متعلقة ببرنامج المنحة في الاعلان.