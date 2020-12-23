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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية وليقولوبكلي لمحافظة زنقيلان (فيديو)

    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٧:١٨]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية وليقولوبكلي لمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16087243334679758849.mp4 

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية وليقولوبكلي لمحافظة زنقيلان (فيديو)
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