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    أذربيجان: تسجيل 2334 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4461 حالة شفاء ووفاة 46 شخصا

    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٣٩]

    باكو، 23 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

    أصيب 2334 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 4461 شخص من هذا المرض وتوفي 46 شخصا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 208 ألف و211 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 151 ألف و660 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2340 مريض ويستمر علاج 54211 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و102 ألف و957 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 14599 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تسجيل 2334 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4461 حالة شفاء ووفاة 46 شخصا
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