الولايات المتحدة الامريكية تدرج اذربيجان في قائمة الدول الملتزمة للحرية الدينية

باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

نشرت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺣﻮل ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ بيانا حول الدول المنتهكة للحرية الدينية.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الدولة المعنية بشئون المؤسسات الدينية ان وزارة الخارجية الامريكية وضعت العديد من الدول في القائمة المثيرة بـ "قلق خاص" وفقًا لقانون الحرية الدينية الدولية الصادر عام 1998 بصيغته المعدلة لانخراط تلك الدول في الانتهاكات المنهجية المستمرة والصارخة للحرية الدينية أو التواطؤ معها. كذلك صنفت بعض الدول الأخرى على انها في قائمة المراقبة الخاصة بسبب قيام حكوماتها بالانخراط أو التسامح مع انتهاكات خطيرة للحرية الدينية.

لم تدرج اذربيجان في ضمن الدول المثيرة للقلق الخاص او في المراقبة الخاصة على اساس توصية من وزير الخارجية الامريكية.