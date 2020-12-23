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    تدشين مبنى اداري جديد لجهاز امن الدولة في شوشا

    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٤٥‎]

    باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج

    تم تدشين مبنى اداري جديد لادارة محافظة شوشا لجهاز امن الدولة في مدينة شوشا.

    افادت وكالة اذرتاج نقلا عن جهاز امن الدولة ان الحفل حضره رئيس جهاز امن الدولة الجنرال علي ناغييف وكبار الموظفين الامنيين وعمال ادارة محافظة شوشا ومنسوبو هيئات الشرطة والضباط الكبار.

    في البداية رفع الملازم بايلاروف، الذي اضطر الى مغادرة مدينة شوشا في سن ناهز 3 سنوات نتيجة احتلالها عام 1992، علمَ الدولة امام المبنى الاداري، ثم عزف نشيد الدولة الاذربيجانية.

    بعد قص الشريط الرمزي ايذانا بالافتتاح، تفقد المشاركون غرف المبنى الاداري وظروف العمل فيها.

    ألقى رئيس جهاز الامن الدولة الجنرال علي ناغييف كلمة امام المشاركين. ثم التقى مع العسكريين العاملين في ثكنة في شوشا.

    ثم نظم حفل موسيقي في مضمار "جيدير" الشهير التاريخي في شوشا لاول مرة بعد تحرير المدينة من الاحتلال الذي دام 30 عاما.

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