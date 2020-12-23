باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج قرر مجلس الوزراء بدفع المعونة بالمبلغ المقطوع 190 مانات بشأن فرض نظام الحجر الصحي الخاص خلال فترة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اراضي جمهورية أذربيجان. أفادت أذرتاج عن بيان مجلس الوزراء أن "دفع المبلغ المقطوع قدره 190 مانات يقدم بعد اجراء الفحص المكرر للأشخاص الحاصلين على المبلغ المقطوع قدره 190 مانات وفقا لشروط وقواعد دفع المبلغ المقطوع للاشخاص المسجلين بصفتهم عاطلين عن العمل بشأن فرض نظام الحجر الصحي الخاص خلال فترة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19." وكلف القرار وزارتي العمل والتأمين الاجتماعي والمالية بحل المسائل المنوطة من هذا القرار.

AZERTAG.AZ : مجلس الوزراء يقر بدفع المعونة بالمبلغ المقطوع 190 مانات

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