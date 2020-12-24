إسرائيل ترسل مساعدة إنسانية إلى أذربيجان في إطار التعاون الطبي

باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج

قدمت السفارة الإسرائيلية في أذربيجان الجزء الأول من المعدات الطبية لأذربيجان في إطار التعاون الطبي بين إسرائيل وأذربيجان.

وأخبرت السفارة الإسرائيلية في أذربيجان أذرتاج أإن القائم بالأعمال دورون بير قام بتسليم المعدات الطبية إلى رئيس قسم التعاون الدولي والبروتوكول لدى منظمة " TƏBİB" رامين أغاييف وكبير أخصائي البروتوكول في قسم التعاون الدولي والبروتوكول لدى " TƏBİB" رامين برج علييف. تشمل المساعدات الإنسانية 3 أجهزة من طرازTOUCH HP 400 (LED) لوقف الدم، و6 أجهزة ECG200S 80609274 Cardioline ب12 قناة لتخطيط القلب (EKQ).

وأضاف دورون بير قائلاً إن "السفارة الاسرائيلية تكثف التعاون الطبي والانساني مع الحكومة الاذربيجانية. وقدمت السفارة اليوم معدات طبية متطورة للمستشفيات الأذربيجانية من خلال منظمة " TƏBİB". وقد تم تقديم هذه المساعدة بالإضافة إلى المساعدة الطبية والإنسانية الطارئة المقدمة في كنجه وباكو في أكتوبر. سيتم تسليم المزيد من المعدات الطبية من قبل السفارة خلال بضعة اسابيع.

كانت نهاية عام 2020 عاماً صعباً بالنسبة لنظام الرعاية الصحية بسبب الجائحة العالمية والصراع المسلح الذي أثر على العديد من الناس وأصاب العديد من الأشخاص. من الطبيعي أن تعزز إسرائيل التعاون الإنساني مع أذربيجان، لأن الأصدقاء يفعلون ذلك في مثل هذه الأوقات الصعبة.

وصرح دورون بير أيضاً: "بينما نستعد لعام 2021، نتوقع زيادة التعاون بين بلدينا في الزراعة وإدارة المياه والري والبنية التحتية والابتكار والصحة والتخطيط الحضري الذكي والمزيد.

تتمنى السفارة الاسرائيلية للشعب الاذربيجاني الصديق الصحة والسلام والازدهار في العام الجديد القادم ".