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    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية هوفوسلو لمحافظة جبرائيل (فيديو)

    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٤]

    باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية هوفوسلو لمحافظة جبرائيل المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16087971625381427030.mp4

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقاطع فيديو عن قرية هوفوسلو لمحافظة جبرائيل (فيديو)
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