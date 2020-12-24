باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج) التقى وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي أكار نائب وزير الدفاع الأذربيجاني الجنرال كرم مصطفايف. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر شارك في اللقاء.

AZERTAG.AZ : نائب وزير الدفاع الاذربيجاني يزور تركيا

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