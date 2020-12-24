انخفاض درجة الحرارة الى 10 تحت الصفر في قرية خيناليق بمحافظة قوبا شمال أذربيجان (فيديو)

خاجماز، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تساقط الثلوج ابتداء من صباح اليوم 24 ديسمبر على المناطق الشمالية الأذربيجانية.

أفاد مراسل اذرتاج نقلا عن مركز الأرصاد المحلي ان محافظات قوبا وقوصار وخيزي وخاجماز وشابران وسيازن تشهد تساقط الثلوج ابتداء من صباح اليوم.

وتتجاوز سماكة الثلوج في قرية لازا 26 سم.

وبلغت سماكة الثلوج في قرية خيناليق 11 سم وفي قريز 17 سم وفي مدينة قوبا 3 سم وفي بلدة آلتي آغاج لمحافظة خيزي 21 سم.

انخفضت درجة الحرارة في قرية خيناليق في محافظة قوبا الى 10 درجة تحت الصفر.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16087979104389325530.mp4