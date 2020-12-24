  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية

    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٩]

    قاخ، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة منذ عدة أيام في المناطق الشمالية الغربية من أذربيجان. انخفضت درجة الحرارة بشكل كبير. وتساقطت الثلوج في المناطق الجبلية.

    أفاد مراسل اذرتاج نقلا عن مركز الأرصاد المحلي ان سماكة الثلوج في قرية إيليسو بلغت 20-25 سم.

    لم يسبب الثلج أي مشاكل للسكان. يستمر تزويد القرية بالكهرباء والغاز الطبيعي كالمعتاد.

    AZERTAG.AZ :تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٥‎٣]
    انخفاض درجة الحرارة الى 10 تحت الصفر في قرية خيناليق بمحافظة قوبا شمال أذربيجان (فيديو)
    ٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٠٠:٣١]
    على أثر شريط فيديو: يتحدث زابل سفروف من كلبجر الذي وقع أسيراً في سن الخامسة عشر عن تلك الأيام الرهيبة
    ٢٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
    مجلس الوزراء يصدق على الخطة الرئيسية لتنمية مدينة جويشاي الى 2035م
    ٢٢.١٢.٢٠٢٠ [٢١:١٥‎]
    تحرير نحو 500 بروتوكول لمخالفات نظام الحجر الصحي الصارم في سومغايت خلال الأسبوع
    تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية