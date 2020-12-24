تساقط الثلوج على المناطق الجبلية الأذربيجانية
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٥٩]
قاخ، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
استمرت الأحوال الجوية غير المستقرة منذ عدة أيام في المناطق الشمالية الغربية من أذربيجان. انخفضت درجة الحرارة بشكل كبير. وتساقطت الثلوج في المناطق الجبلية.
أفاد مراسل اذرتاج نقلا عن مركز الأرصاد المحلي ان سماكة الثلوج في قرية إيليسو بلغت 20-25 سم.
لم يسبب الثلج أي مشاكل للسكان. يستمر تزويد القرية بالكهرباء والغاز الطبيعي كالمعتاد.
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