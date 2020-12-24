أذربيجان: تسجيل 1850 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4226 حالة شفاء ووفاة 40 شخصا

باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

أصيب 1850 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 4226 شخص من هذا المرض وتوفي 40 شخصا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 210 ألف و61 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 155 ألف و886 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 2380 مريض ويستمر علاج 51795 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و115 ألف و991 فحص طبي. عدد الفحوص الطبية اليومية 13034 فحص طبي.