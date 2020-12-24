الهندسة العسكرية تواصل عملها في الاراضي المحررة
AzerTAg.az
٢٤.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٢]
باكو، 24 ديسمبر، أذرتاج
تواصل الهندسة العسكرية للجيش الاذربيجاني عملها في الاراضي المحررة من وطأة الاحتلال الارميني.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الهندسة العسكرية تقوم بعمليات التمشيط الواسعة في المناطق المحررة و والكشف عن الألغام وتعيد بناء الطرق لتسهيل حركة المركبات العسكرية والسيارات.
نتيجة تطهير الاراضي من الألغام الارضية بدأت اول مرحلة من الاعمال الزراعية فيها.
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