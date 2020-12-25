وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية قياسلي المحررة في محافظة أغدام (فيديو)
AzerTAg.az
٢٥.١٢.٢٠٢٠ [١٥:٤٧]
باكو، 24 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية قياسلي المحررة في محافظة أغدام من وطأة الاحتلال الارميني.
يمكن مشاهدته في هذا الرابط:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16088224693307320647.mp4
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