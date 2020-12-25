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    20165 اصابة بفيروس كورونا في جورجيا

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]

    تبيليسي، 25 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    ازدادت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 1881 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 218 ألف و724 شخص.

    قالت حكومة جورجيا في بيان نشرته على موقع خاص منشأ بصدد عدوى الفيروس التاجي على العنوان stopcov.ge إن 2313 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد وتعافى 196 الف و220 مصاب من الوباء.

    AZERTAG.AZ :20165 اصابة بفيروس كورونا في جورجيا
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