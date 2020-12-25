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    سياسة


    مقطع فيديو لقرية محمدسفي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

    ٢٥‎.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]

    باكو، 25 ديسمبر / كانون الاول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية محمدسفي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16088990523962851419.mp4

    AZERTAG.AZ :مقطع فيديو لقرية محمدسفي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
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