باكو، 25 ديسمبر / كانون الاول، (أذرتاج) نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية محمدسفي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16088990523962851419.mp4

AZERTAG.AZ : مقطع فيديو لقرية محمدسفي بمحافظة كالبجر المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)

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