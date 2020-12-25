القناة الأذربيجانية الرسمية أخذت في البث في شوشا لأول مرة

شوشا، 25 ديسمبر، أذرتاج

أخذت القناة الأذربيجانية الرسمية أذ تي في في البث لأول مرة في شوشا.

أفادت أذرتاج عن بيان القناة انه من الممكن الآن فصاعدا مشاهدة قناة AzTV والاستماع الى إذاعة الراديو التابعة للقناة على التردد 105 أف أم.

وقالت إن موظفي القناة باشروا الاعمال الرامية الى اعادة بناء بث القناة بعد بضعة أيام مضت على انتهاء الحرب وعقب تركيب أجهزة الناقلة والاستقبال اصبح من الممكن في شوشا مشاهدة القناة والاستماع الى الراديو ونعمل حاليا على استعادة البث التلفزيوني واذاعة الراديو على جميع الاراضي المحررة من الاحتلال.

وتخطط القناة كذلك تأسيس مكتب شوشا للقناة.