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    سماكة الثلوج في إسماعيلي 20-30 سم

    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]

    باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    تساقطت الثلوج في محافظة إسماعيلي الأذربيجانية.

    أفادت اذرتاج نقلا عن جهاز الارصاد الجوية ان سماكة الثلوج في بعض أراضي المحافظة بلغت 20-30 سم.

    ولم يتسبب تساقط الثلوج نتيجة الإجراءات التنفيذية في مشاكل خطيرة في مجال الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.

    AZERTAG.AZ :سماكة الثلوج في إسماعيلي 20-30 سم
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