سماكة الثلوج في إسماعيلي 20-30 سم
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٣٩]
باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)
تساقطت الثلوج في محافظة إسماعيلي الأذربيجانية.
أفادت اذرتاج نقلا عن جهاز الارصاد الجوية ان سماكة الثلوج في بعض أراضي المحافظة بلغت 20-30 سم.
ولم يتسبب تساقط الثلوج نتيجة الإجراءات التنفيذية في مشاكل خطيرة في مجال الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.
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