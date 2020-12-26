سماكة الثلوج في إسماعيلي 20-30 سم

باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

تساقطت الثلوج في محافظة إسماعيلي الأذربيجانية.

أفادت اذرتاج نقلا عن جهاز الارصاد الجوية ان سماكة الثلوج في بعض أراضي المحافظة بلغت 20-30 سم.

ولم يتسبب تساقط الثلوج نتيجة الإجراءات التنفيذية في مشاكل خطيرة في مجال الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.