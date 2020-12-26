عقد المؤتمر المكرس للذكرى الـ150 للكاتب الكبير عبد الرحيم بيك حاقوردييف
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٣٩]
باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج
في مايو 2020، مر 150 عام من ميلاد عبد الرحيم بيك حاقوردييف، الشخصية البارزة في الأدب الأذربيجاني والكاتب المسرحي الكبير والكاتب الناثر والكاتب الصحفي والشخصية العامة المعروفة.
أفادت أذرتاج أن اللجنة الوطنية لليونسكو ووزارة الثقافة في جمهورية أذربيجان عقدتا في هذه المناسبة في 25 ديسمبر "المؤتمر الافتراضي بعنوان "فدائي الحياة الأدبية والثقافية والاجتماعية-السياسية: عبد الرحيم بيك حاقورديف- 150” في إطار "برنامج اليونسكو للاحتفالات السنوية للأشخاص البارزين والأحداث الهامة للفترة 2020-2021"
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