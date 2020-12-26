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    أقاليم


    إبرام الخطة الرئيسية لمدينة جويشاي

    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٣]

    باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

    إبرمت الخطة الرئيسية لمدينة جويشاي التي أعدت بطلب من اللجنة الحكومية للتخطيط العمراني والهندسة المعمارية من قبل مجلس الوزراء الأذربيجاني.

    أفادت أذرتاج عن بيان اللجنة أن الخطة الرئيسية لمدينة جويشاي أعدت من قبل المعهد الحكومي للخطة الرئيسية "أذر دولت لائحة" المجلوبة من قبل اللجنة الى تنفيذ "البرنامج الحكومي للتنمية الاجتماعية الاقتصادية لأقاليم أذربيجان للفترة ما بين 2014-2018م" المصدق عليه بمرسوم الرئيس الأذربيجاني المؤرخ في 27 فبراير عام 2014م. وكانت الخطة الرئيسية الأخيرة لمدينة جويشاي أعدت عام 1976م وكانت تشمل 20 عاما والخطة الرئيسية الجديدة المبرمة تشمل على الفترة الى عام 2035م بدءً من عام 2015م.

    ومن المتوقع في هذه الوثيقة تنمية المدينة تنمية مخططة وبلوغ عدد نسمة المدينة الى نهاية الفترة المذكورة 49 ألف شخص بنمو نسبته 34 في المائة. كما تنص على زيادة مساحة السكن لأهالي المدينة من 1ر18 مترا مربعا عام 2015م الى 25 مترا مربعا حتى نهاية مدة الخطة الرئيسية.

     

    AZERTAG.AZ :إبرام الخطة الرئيسية لمدينة جويشاي
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    إبرام الخطة الرئيسية لمدينة جويشاي