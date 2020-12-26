تمديد فترة التعليم عن بعد في أذربيجان

باكو، 26 ديسمبر، أذرتاج

مددت فترة التعليم عن بعد في أذربيجان.

أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف عدّل بهذا الشأن القرار رقم 430 الصادر في 29 اكتوبر عام 2020م "في التدابير الاضافية في تنظيم فعاليات المؤسسات التعليمية الناشطة في اراضي جمهورية أذربيجان فترة نظام الحجر الصحي الخاص".

وينص التعديل على أن فترة سريان فترة العمل بالقرار مددت الى 31 يناير عام 2021م وبذلك تستمر صيغة التعليم عن بعد على اراضي البلد حتى 31 يناير.

يذكر أن عملية التعليم والتربية لدى جميع المؤسسات التعليمية الناشطة في جمهورية أذربيجان تنظم عن بعد منذ 2 نوفمبر عام 2020م خلال فترة نظام الحجر الصحي الخاص.