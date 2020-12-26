وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية جيراق المحررة في محافظة كالبجر (فيديو)

باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية جيراق المحررة في محافظة كالبجر من وطأة الاحتلال الارميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16089804772035637346.mp4