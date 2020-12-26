مقطع فيديو لقرية بريأوغلولر بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
AzerTAg.az
٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
باكو، 26 ديسمبر / كانون الاول، (أذرتاج)
نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو قرية بريأوغلولر بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16089735955553757342.mp4
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