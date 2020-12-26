5760 اصابة و134 وفاة من كورونا في إيران خلال يوم

طهران، 26 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الانخفاض.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 5 آلاف و760 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى مليون و194 ألف و963 شخص.

تم تسجيل 134 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 54 ألفا و574 شخص.

تعافى 942 الف و548 مصاب تماما وترخصوا.

سيتم تطعيم السكان في إيران باستخدام لقاح وطني. وسيبدأ التطعيم في الأيام القادمة.

ويذكر انه تم إدراج 24 محافظة لإيران في المنطقة الحمراء بسبب انتشار الفيروس وزيادة عدد الوفيات.