وحدات الجيش الأذربيجاني يتدربون في الدروس العسكرية (فيديو)

باكو، 26 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

وفقًا لخطة التدريب القتالي لعام 2020 التي وافق عليها وزير الدفاع، يتم إجراء دروس عسكرية في وحدات الجيش الأذربيجاني من أجل تحسين المهارات العملية في استخدام المركبات المدرعة.

افادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع انه خلال الدروس العملية يشارك الجنود في تدريب الاصطفاف وتحسين مهاراتهم في إدارة المركبات المدرعة.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16089769241070329145.mp4