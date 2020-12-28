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    بيان وزارة الدفاع حول هجوم عصابة مسلحة أرمنية غير شرعية على جيش أذربيجان

    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    قامت مجموعة عبارة عن 6 أشخاص تنتمي الى عصابة مسلحة أرمينية غير شرعية أو بقايا قوات أرمينيا المسلحة بهجوم على وحدات جيش أذربيجان باتجاه قرية أغدام ( أقاقو) في محافظة خوجاوند الأذربيجانية قرابة الساعة 15.30 في 27 ديسمبر الأمس ما أسفر عن مقتل الجندي الأذربيجاني ائلمير رائل قنبروف شهيدا واصابة الجندي أمين سليمان علييف بجروح ونقل الجندي الجريح الى المؤسسة الطبية عقب الإسعاف في المكان ولا خطر لحياته.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن التدابير المتخذة ادت الى القضاء على 6 أعضاء للعصابة المسلحة الأرمينية غير القانونية.

    وفي حال تكرر مثل هذه الحالات سيتخذ جيش أذربيجان تدابير حاسمة.

    تنقل قيادة وزارة الدفاع بالغ مواساتها وتعزيتها الى عائلة الشهيد سائلة الله عز وجل أن يلهم الصبر والسلوان عليهم.

    عظم الله عزاك ايها الوطن الغالي. ثواب الفاتحة لروحه الطاهرة.

    AZERTAG.AZ :بيان وزارة الدفاع حول هجوم عصابة مسلحة أرمنية غير شرعية على جيش أذربيجان
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