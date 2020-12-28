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    إطلاق التعليم في المستوى المهني الفني العالي

    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٢٨]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    أطلق التعليم في المستوى المهني الفني العالي بالدرجة الدبلوم الجامعي لدى مركز باكو الحكومي للتعليم المهني للصناعة والابتكارات ابتداء من العام الدراسي 2020م.

    قالت وزارة التعليم في بيان إن المركز أطلق برامج التعليم المهني الفني العالي في تخصصي تشخيص السيارات وإصلاحها و مصمم الويب ومزود البرامج لمدة 3 سنوات.

    AZERTAG.AZ :إطلاق التعليم في المستوى المهني الفني العالي
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