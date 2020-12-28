وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية إساقلي المحررة في محافظة جبرائيل (فيديو)

باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية إساقلي المحررة في محافظة جبرائيل من وطأة الاحتلال الارميني.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16091575215127659903.mp4