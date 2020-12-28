  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية إساقلي المحررة في محافظة جبرائيل (فيديو)

    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]

    باكو، 28 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية إساقلي المحررة في محافظة جبرائيل من وطأة الاحتلال الارميني.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

     https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16091575215127659903.mp4 

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية إساقلي المحررة في محافظة جبرائيل (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٤:٤٤]
    مقطع فيديو لقرية بيرينجي أغالي بمحافظة زنقيلان المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
    بيان وزارة الدفاع حول هجوم عصابة مسلحة أرمنية غير شرعية على جيش أذربيجان
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
    وحدات الجيش الأذربيجاني يتدربون في الدروس العسكرية (فيديو)
    ٢٦.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠٧]
    مقطع فيديو لقرية بريأوغلولر بمحافظة أغدام المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية إساقلي المحررة في محافظة جبرائيل (فيديو)