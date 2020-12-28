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    رياضة


    الاستاذ سفرلي يحتل المركز الثالث في مهرجان الشطرنج في كازاخستان

    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٦]

    بافلودار، كازاخستان، 28 ديسمبر، أذرتاج

    نظم الاتحاد الكازاخي للشطرنج النسخة الرابعة عشرة لمهرجان بافلودار المفتوح 2020م للشطرنج بمدينة بافلودار الكازاخية.

    أفادت أذرتاج أن الاستاذ الأذربيجاني ائل تاج سفرلي احتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط في بطولة الشطرنج السريع بالمهرجان.

    وفاز البطولة أرتيوموف الروسي برصيد 9 نقاط وبونكراتوف الروسي برصيد 5ر7 نقاط ثانيا.

    وشارك في المهرجان المنظم عبر الانترنت 84 لاعبا معظمهم الأساتذة.

    AZERTAG.AZ :الاستاذ سفرلي يحتل المركز الثالث في مهرجان الشطرنج في كازاخستان
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