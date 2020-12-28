الاستاذ سفرلي يحتل المركز الثالث في مهرجان الشطرنج في كازاخستان

الرئيس إلهام علييف يتفقد الأعمال المنفذة في الجزء البالغ 5ر7 كم المعاد بناؤه من الطريق البري الواصل بين باكو وقوبا وحدود روسيا

رئيس الدولة يشارك في تدشين القسم الأول البالغ 30 كم من الطريق الجديد المأجور التابع لممر النقل الدولي الشمال الجنوب