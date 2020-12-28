تسديد التزامات شهداء الحرب الوطنية بقروض الرهن العقاري بالكامل

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

بين شهداء الحرب الوطنية الـ 44 يومًا التي انتهت بالنصر المجيد لجيش أذربيجان المظفر أسماء مواطنين حصلوا على قروض الرهن العقاري على حساب أموال الصندوق الأذربيجاني للرهن العقاري وضمان الائتمان ايضا.

قال الصندوق في بيان إن قائمة الجنود الشهداء التي قدمتها وزارة الدفاع بعد الحرب الوطنية تضم 68 شهيدا كانت عليهم التزامات بقروض الرهن العقاري البالغ عددها 70 قرضا مبلغها العام 3ر3 ملايين مانات ظلت غير مسدودة. وتم تأمين تلك القروض من قبل شركات تأمين الحياة لحالات الوفيات وفقدان القدرة على العمل وفقا لمتطلبات مرسوم الرئيس الأذربيجاني الصادر في 22 يونيو عام 2016م في "قواعد منح قروض الرهن العقاري بما فيه القروض المسهلة على حساب أموال الصندوق الأذربيجاني للرهن العقاري وضمان الائتمان". وتم تسديد جميع الالتزامات المتبقية لتلك القروض الى اليوم من قبل شركات التأمين ذات الصلة تسديدا كاملا.