جمعية المحامين تؤسس مكتب قراباغ للمحاماة

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

قال أنار باقروف رئيس جمعية المحامين في حديث له مع صحفيين اليوم إن المهمة الشريفة وضعنا أمامنا هي تأسيس مؤسسات جديدة للمحاماة في منطقة قراباغ. وقد أسس مكتب قراباغ للمحاماة وسيتخذ مقرا من شوشا.