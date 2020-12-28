جمعية المحامين تؤسس مكتب قراباغ للمحاماة
AzerTAg.az
٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٢:١٩]
باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج
قال أنار باقروف رئيس جمعية المحامين في حديث له مع صحفيين اليوم إن المهمة الشريفة وضعنا أمامنا هي تأسيس مؤسسات جديدة للمحاماة في منطقة قراباغ. وقد أسس مكتب قراباغ للمحاماة وسيتخذ مقرا من شوشا.
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