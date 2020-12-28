وزير الخارجية: غوام منصة إقليمية مهمة لتشجيع الديمقراطية وتعزيز الأمن الإقليمي

باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

عقدت الجلسة الـ36 التالية لمجلس وزراء الخارجية للبلدان الاعضاء لدى منظمة غوام من اجل الديمقراطية والتنمية الاقتصادية في 28 ديسمبر عام 2020م. وحضر الجلسة المنعقدة برئاسة وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف وزير الخارجية الجورجي دافيد زالكالياني ووزير الخارجية والتكامل الاوروبي أؤريليو جوكوي ونائب وزير الخارجية الاوكراني واسيل بودنار.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الجلسة بحثت تقييم التعاون ضمن غوام خلال عام 2020م ومقترحات وتوصيات للسنوات القادمة.

والقى الوزير بايراموف كلمة في الجلسة. وقال إن رئاسة أذربيجان في غوام بالتناوب تنتهي. واضاف أن العام المنتهي كان عاما صعبا في كثير من الجهات والان آن أوان تقييم التعاون والنظرة الى المستقبل.

واكد الوزير بايراموف أن غوام منصة اقليمية مهمة لتعزيز الامن الاقليمي وتوسيع التنمية المستدامة مضيفا أن دور المنظمة في نظام العلاقات الدولية تزداد اهميته.

وقدم الوزير معلومات حول الاعمال المنفذة الرامية الى الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد.

كما تناول الوزير بايراموف الحرب الوطنية الـ44 يوما التي انتهت بالنصر المجيد لجيش أذربيجان في تحرير اراضي الوطن من احتلال أرمينيا وضمان وحدة اراضي البلد بعد استمرار الاحتلال لمدة 30 سنة.

في ختام الجلسة تبنى المشاركون محضر الجلسة المنعقدة و4 قرارات.

وسلمت رئاسة غوام الى جورجيا للعام المقبل.