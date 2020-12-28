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    زيرة باكو يعلن خطة المعسكر الشتوي

    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٣٤]

    باكو، 28 ديسمبر، أذرتاج

    اعلن نادي زيرة باكو لكرة القدم عن خطة المعسكر الشتوي.

    أفادت أذرتاج عن بيان النادي أن المعسكر ينطلق في 2 يناير الى 14 يناير. ويتنافس "النسور" خلال هذه الفترة مع سومغايت في 10 يناير ومع قراباغ في 14 يناير وديا.

    ويضيف زيرة في 21 يناير غابالا ضمن الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز.

     

     

    AZERTAG.AZ :زيرة باكو يعلن خطة المعسكر الشتوي
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    زيرة باكو يعلن خطة المعسكر الشتوي